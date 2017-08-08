В Китае число погибших в результате схода селя возросло до 23

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Число погибших в результате схода селя в провинции Сычуань в КНР возросло до 23, два человека все еще числятся пропавшими без вести, сообщает газета "Чэнду Шанбао".
Ранее сообщалось о шести погибших и 20 пропавших.
Крупный селевой поток сошел на жилые дома во вторник утром в уезде Пугэ Ляншань-Ийского автономного округа.
Согласно последним данным, в результате удара стихии были разрушены более 70 построек. Поисково-спасательная операция продолжается.
По информации местных властей, причиной ЧП стали не прекращающиеся более 10 дней проливные дожди.
四川凉山州普格县荞窝镇耿底村发生 #泥石流 灾害……屋毁人亡，场面惨烈：https://t.co/NURZ58C6Cq pic.twitter.com/w9KRU9DhSI— 多維新聞 Duowei News (@DwnewsDWnews) 8 августа 2017 г.