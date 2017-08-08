В Китае число погибших в результате схода селя возросло до 23

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Число погибших в результате схода селя в провинции Сычуань в КНР возросло до 23, два человека все еще числятся пропавшими без вести, сообщает газета "Чэнду Шанбао".

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 пропавших.

Крупный селевой поток сошел на жилые дома во вторник утром в уезде Пугэ Ляншань-Ийского автономного округа.

Согласно последним данным, в результате удара стихии были разрушены более 70 построек. Поисково-спасательная операция продолжается.

По информации местных властей, причиной ЧП стали не прекращающиеся более 10 дней проливные дожди.

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