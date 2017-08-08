В окружении Дарьи Жуковой не комментируют ее содействие контактам РФ и США

Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького. Архивное фото

Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представитель Дарьи Жуковой не стал комментировать сообщения в СМИ о том, что она якобы содействовала организации встреч российских представителей с людьми из окружения президента США Дональда Трампа.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Дарья Жукова якобы участвовала в организации встреч российских представителей с людьми из администрации Трампа.

На вопрос РИА Новости о том, возможно ли прокомментировать эти сообщения, официальный представитель Жуковой ответил отрицательно. "Нет", — сказал он.