Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жительнице немецкого города Кельн ампутировали обе ноги и левое предплечье после того, как ее укусил комар, сообщает издание Koelner Express.
Затем состояние женщины значительно ухудшилось, супруг снова привез ее в больницу. Там она впала в кому на неделю, конечности начали чернеть. Медики были вынуждены ампутировать больной обе ноги и предплечье.
Врачи предполагают, что насекомое могло занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.
Kölnerin (43) verliert linken Arm und beide Beine – wegen Insektenstich!https://t.co/cEv9hdwcQ4— EXPRESS / EXPRESS.DE (@express24) 7 августа 2017 г.