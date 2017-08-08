Саакашвили прибыл в Вильнюс, где принял участие в митинге у посольства РФ

ВИЛЬНЮС, 8 авг — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, принял участие в митинге-протесте у российского посольства в Вильнюсе, передает корреспондент РИА Новости.

На вопрос журналистов о возможности получения литовского гражданства Саакашвили ответил, что он стремится вернуть свое украинское гражданство.

"Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал журналистам Саакашвили.