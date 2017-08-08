В Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина. Видео с места событий опубликовал организатор акции художник Робин Белл в своем аккаунте Twitter.

На кадрах видно, как по улице перед отелям маршируют одетые в форму женщины, одна из которых несет российский флаг.

После этого камера переходит на стену отеля, куда было спроецировано изображение Путина на фоне российского триколора и надпись на русском "Крепись, бро".

Согласно задумке автора, это "обращение" от лица российского лидера адресовано президенту США Дональду Трампу.