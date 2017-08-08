Бурджанадзе заявила, что войну 2008 года в Южной Осетии начал Саакашвили

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе признала, что конфликт в Южной Осетии в 2008 году спровоцировал Михаил Саакашвили, занимавший тогда пост президента страны. Об этом она рассказала в интервью RT.

"Войну (в Южной Осетии — прим.) начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем", — заявила Бурджанадзе.

Она отметила, что несмотря на выводы расследования комиссии ЕС и "всеобщее понимание" того, что произошло на самом деле, в Грузии стараются избегать упоминаний о настоящей роли Саакашвили в конфликте и не акцентировать на этом внимание.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года совершила обстрел из установок залпового огня "Град" по Южной Осетии, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.