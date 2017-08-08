На Украине заявили, что не пустят Саакашвили в страну

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Погранслужба Украины намерена изъять украинский паспорт у экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны, заявил во вторник первый замглавы ведомства Василий Серватюк.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента, Саакашвили лишили гражданства, потому что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу.

"Указ президента Украины и соответственно поручение Государственной миграционной службы Украины у Госпогранслужбы есть. В соответствии с этим пограничники, выявив на линии паспортного контроля паспорт гражданина Саакашвили или другой паспорт, который есть в базе данных и который недействителен, должны изъять этот паспорт", — сказал Серватюк журналистам во вторник.

По словам замглавы ведомства, "паспорт изымается, обрабатываются документы и ему выдается на руки справка" об изъятии. "И мы его не пропускаем через линию государственной границы в связи с тем, что документов, которые дают право на пересечение государственной границы, данный гражданин не имеет", — добавил Серватюк.

При этом он отметил, что у Госпогранслужбы не было и нет информации от Службы безопасности о запрете Саакашвили въезжать на территорию Украины.