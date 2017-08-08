В Эквадоре ввели меры жесткой экономии из-за кризиса

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении мер жесткой экономии в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, сообщает издание Telegrafo.

"Экономическая ситуация требует введения мер жесткой экономии, да, но это не затронет самые бедные слои населения", — цитирует издание слова Морено.

Как сообщается, президент объявил о четырех мерах по борьбе с кризисом: отказе от покупки одного из самолетов для пользования высокопоставленными чиновниками; продаже автомобилей класса люкс, использовавшихся правительством; сокращении заработных плат высокопоставленным госслужащим на 10%, а также продаже всей недвижимости, принадлежащей государственной компании Inmobiliar.

По словам главы Эквадора, сэкономленные средства будут использованы для финансирования проекта "Дом для всех", нацеленного на создание рабочих мест и обеспечение жильем самых нуждающихся слоев населения.