В Киеве мужчина, вооруженный гранатами, угрожал взорвать больницу

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Мужчина грозился подорвать больницу в украинской столице, забежав в медучреждение с гранатами, позднее его задержала полиция, сообщило во вторник издание "Киев Оперативный".

"Сегодня ночью в медицинском учреждении на Подвысоцкого произошла чрезвычайная ситуация: примерно в 00.15 (совпадает с мск) в помещение больницы забежал мужчина с двумя гранатами в руках. Кричал, что хочет взорвать все вокруг. После непродолжительных уговоров медсестра вывела его из здания и позвонила 102", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, покидая медучреждение, мужчина оставил на столе медсестре одну гранату.

Издание сообщило, что в ходе розыскных мероприятий инспекторы патрульной полиции Украины обнаружили мужчину на улице Киквидзе и задержали его. По данным СМИ, он 1966 года рождения, всего у мужчины было три гранаты.

На месте работала взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа, следствие устанавливает мотивы преступления, сообщило издание.