Защита журналиста Муравицкого обжаловала его арест

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого обжаловала его арест на Украине, свою вину он не признает, заявил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожий.

Суд в Житомире 3 августа арестовал Муравицкого на два месяца.

"Сегодня я был у Муравицкого, и он подтвердил мои полномочия как своего адвоката. Меру пресечения обжаловал государственный адвокат, который был до меня. А я уже буду готовиться непосредственно к рассмотрению апелляции. Пока меня и Муравицкого не уведомили о дате рассмотрения апелляции", — сказал Гожий.

По его словам, Муравицкий готов доказывать свою невиновность в суде. Гожий также отметил, что журналист не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.