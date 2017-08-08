Защита журналиста Муравицкого обжаловала его арест

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого обжаловала его арест на Украине, свою вину он не признает, заявил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожий.
"Сегодня я был у Муравицкого, и он подтвердил мои полномочия как своего адвоката. Меру пресечения обжаловал государственный адвокат, который был до меня. А я уже буду готовиться непосредственно к рассмотрению апелляции. Пока меня и Муравицкого не уведомили о дате рассмотрения апелляции", — сказал Гожий.
По его словам, Муравицкий готов доказывать свою невиновность в суде. Гожий также отметил, что журналист не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.