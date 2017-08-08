В Дубае хотят заменить обшивку небоскребов из-за повторяющихся пожаров

ДУБАЙ, 8 авг — РИА Новости. Власти Дубая после серии пожаров рассматривают возможность оснащения противопожарными барьерами небоскрёбов с легко воспламеняющейся алюминиевой обшивкой, сообщает издание The National.

Эта мера позволит замедлить распространение огня в случае пожаров. План рассматривается пожарной службой совместно с экспертами по безопасности.

В пятницу в Дубае загорелось высочайшее жилое здание The Torch, причём пожар быстро перекинулся на 64 этажа 87-этажного здания. Эта же башня уже горела в 2015 году. Огонь быстро распространился по фасаду здания с алюминиевой обшивкой. В воскресенье в этом же районе Dubai Marina загорелась другая жилая башня — Tiger Tower. В обоих случаях эвакуация жителей прошла очень быстро, и никто не пострадал.

Суть плана состоит в размещении с интервалами в 10-20 метров барьеров из пожароустойчивого материала, а также в размещении автоматических систем тушения на балконах, так как часто именно на балконах и начинается пожар. Так, в 2012 году причиной пожара в жилой башне Tamweel Tower стала непотушенная сигарета.

Начиная с 2012 года пожары в небоскрёбах стали довольно частым явлением в Дубае. В 2015 году в канун Нового года в городе-эмирате горел отель Address Downtown, вокруг которого в тот момент собрались тысячи людей, приехавших посмотреть праздничный фейерверк.