ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Молодой мужчина, вечером в субботу пытавшийся проникнуть с ножом на Эйфелеву башню, освобожден из-под стражи и снова помещен в психиатрическую клинику, передает во вторник портал France Info.

L'homme arrêté avec un couteau au pied de la tour Eiffel est renvoyé en hôpital psychiatrique (parquet de Paris) https://t.co/Nj485B1YrT pic.twitter.com/NCQVzeSiQh — franceinfo (@franceinfo) 8 августа 2017 г.

Ранее полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню. Инцидент произошел около 23.30 в субботу (00.30 мск), никто не пострадал. Мужчина, вооруженный холодным оружием, кричал "Аллах Акбар" и пытался прорваться через один из пунктов безопасности, его быстро задержали. Контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование по данному вопросу. Отмечалось, что задержанный заявил о желании совершить покушение на военного. Он также заявил о своей связи с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), которая "побудила его перейти к действию".

​По информации СМИ, мужчину зовут Мамае Д., ему 18 лет.

После задержания молодой мужчина был помещен под стражу. В ходе расследования стало понятно, что он испытывает "серьезные психиатрические проблемы". По информации французских СМИ, с ранних лет находился под наблюдением психиатра и не раз лежал в специализированных учреждениях.

* Террористическая организация, запрещенная в России