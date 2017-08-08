ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Молодой мужчина, вечером в субботу пытавшийся проникнуть с ножом на Эйфелеву башню, освобожден из-под стражи и снова помещен в психиатрическую клинику, передает во вторник портал France Info.
L'homme arrêté avec un couteau au pied de la tour Eiffel est renvoyé en hôpital psychiatrique (parquet de Paris) https://t.co/Nj485B1YrT pic.twitter.com/NCQVzeSiQh— franceinfo (@franceinfo) 8 августа 2017 г.
По информации СМИ, мужчину зовут Мамае Д., ему 18 лет.
После задержания молодой мужчина был помещен под стражу. В ходе расследования стало понятно, что он испытывает "серьезные психиатрические проблемы". По информации французских СМИ, с ранних лет находился под наблюдением психиатра и не раз лежал в специализированных учреждениях.
* Террористическая организация, запрещенная в России