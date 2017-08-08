Марш на ВСУ: в ДНР заявили о переброске "Правого сектора"* на юг Донбасса

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подразделение "Правого сектора" начало движение на юг Донбасса. По данным командования самопровозглашенной ДНР, националисты намерены отомстить украинским военным за воскресный обстрел своих товарищей.
Отомстить за "побратимов"
Представитель оперативного командования ДНР рассказал журналистам, что радикалы покинули свои позиции накануне.
"Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"*. Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", — пояснили в ДНР.
"Все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО", — добавили в командовании ДНР.
"Правый сектор" как решение проблем
"В районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора"*, которые, в отличие от многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", — пояснил Басурин журналистам.
Обстрел из "Градов" — не первый случай столкновений между "Правым сектором"* и ВСУ. В июне националисты и военные столкнулись в районе Авдеевки. Тогда, по данным ДНР, погибли около десяти человек, еще 20 получили ранения.
Давно не "свои"
"Похоже, две эти силы друг для друга давно уже не "свои". Память у людей еще не отшибло, и военнослужащие ВСУ помнят, что неоднократно за их спинами становились карательные батальоны в качестве заградотрядов. Кроме того, очень часто выезжающие на передовые позиции представители карательных батальонов провоцируют ситуацию, обстреливая силы самообороны ДНР и ЛНР, а "ответка" приходит на головы ВСУ", — заявил Казаков в эфире радио Sputnik.
Что такое "Правый сектор"
В ноябре 2014 года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
"Правый сектор"* с 2014 года активно участвует в операции на юго-востоке Украины. Власти неоднократно предлагали националистам войти в состав ВСУ, однако радикалы отказались сделать это.
*Экстремистская организация, запрещена в России.