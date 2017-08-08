Марш на ВСУ: в ДНР заявили о переброске "Правого сектора"* на юг Донбасса

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подразделение "Правого сектора" начало движение на юг Донбасса. По данным командования самопровозглашенной ДНР, националисты намерены отомстить украинским военным за воскресный обстрел своих товарищей.

Отомстить за "побратимов"

Инцидент между ВСУ и "Правым сектором"* случился в воскресенье в районе села Пищевик. Военные накрыли позиции радикалов огнем из РСЗО "Град".

Представитель оперативного командования ДНР рассказал журналистам, что радикалы покинули свои позиции накануне.

"Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"*. Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", — пояснили в ДНР.

В самопровозглашенной республике считают, что националисты намерены "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов".

"Все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО", — добавили в командовании ДНР.

"Правый сектор" как решение проблем

Подразделения "Правого сектора"* прибыли в район Донецка в конце июля. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, с помощью националистов ВСУ закрывают "проблемные районы", а главной задачей радикалов является "поддержание напряженности".

"В районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора"*, которые, в отличие от многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", — пояснил Басурин журналистам.

Обстрел из "Градов" — не первый случай столкновений между "Правым сектором"* и ВСУ. В июне националисты и военные столкнулись в районе Авдеевки. Тогда, по данным ДНР, погибли около десяти человек, еще 20 получили ранения.

Давно не "свои"

Комментируя воскресный инцидент, директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков заявил, что обстрел позиций "Правого сектора"* вряд ли был случайным.

"Похоже, две эти силы друг для друга давно уже не "свои". Память у людей еще не отшибло, и военнослужащие ВСУ помнят, что неоднократно за их спинами становились карательные батальоны в качестве заградотрядов. Кроме того, очень часто выезжающие на передовые позиции представители карательных батальонов провоцируют ситуацию, обстреливая силы самообороны ДНР и ЛНР, а "ответка" приходит на головы ВСУ", — заявил Казаков в эфире радио Sputnik.

Что такое "Правый сектор"

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

"Правый сектор"* с 2014 года активно участвует в операции на юго-востоке Украины. Власти неоднократно предлагали националистам войти в состав ВСУ, однако радикалы отказались сделать это.

*Экстремистская организация, запрещена в России.