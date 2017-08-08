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В мире

Марш на ВСУ: в ДНР заявили о переброске "Правого сектора"* на юг Донбасса

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (52)
11:4408.08.2017
(обновлено: 11:47 08.08.2017)
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© AFP 2017 / Olexandr ZobinЖенщина-снайпер из состава Правого сектора. Архивное фотоЖенщина-снайпер из состава Правого сектора. Архивное фото
© AFP 2017 / Olexandr Zobin

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подразделение "Правого сектора" начало движение на юг Донбасса. По данным командования самопровозглашенной ДНР, националисты намерены отомстить украинским военным за воскресный обстрел своих товарищей.

Поселок Красногоровка. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ДНР заявили, что силовики готовят очередную провокацию
Инцидент между ВСУ и "Правым сектором"* случился в воскресенье в районе села Пищевик. Военные накрыли позиции радикалов огнем из РСЗО "Град".

Отомстить за "побратимов"

Представитель оперативного командования ДНР рассказал журналистам, что радикалы покинули свои позиции накануне.

"Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"*. Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", — пояснили в ДНР.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Захарченко не исключил обострения ситуации в Донбассе
В самопровозглашенной республике считают, что националисты намерены "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов".

"Все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО", — добавили в командовании ДНР.

"Правый сектор" как решение проблем

Военнослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки а Яворивском военном полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Киев пытается "утилизировать" боевиков "Правого сектора"*
Подразделения "Правого сектора"* прибыли в район Донецка в конце июля. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, с помощью националистов ВСУ закрывают "проблемные районы", а главной задачей радикалов является "поддержание напряженности".

"В районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора"*, которые, в отличие от многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", — пояснил Басурин журналистам.

Обстрел из "Градов" — не первый случай столкновений между "Правым сектором"* и ВСУ. В июне националисты и военные столкнулись в районе Авдеевки. Тогда, по данным ДНР, погибли около десяти человек, еще 20 получили ранения.

Давно не "свои"

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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Комментируя воскресный инцидент, директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков заявил, что обстрел позиций "Правого сектора"* вряд ли был случайным.

"Похоже, две эти силы друг для друга давно уже не "свои". Память у людей еще не отшибло, и военнослужащие ВСУ помнят, что неоднократно за их спинами становились карательные батальоны в качестве заградотрядов. Кроме того, очень часто выезжающие на передовые позиции представители карательных батальонов провоцируют ситуацию, обстреливая силы самообороны ДНР и ЛНР, а "ответка" приходит на головы ВСУ", — заявил Казаков в эфире радио Sputnik.

Что такое "Правый сектор"

Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Архивное фото
© РИА Новости
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"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

"Правый сектор"* с 2014 года активно участвует в операции на юго-востоке Украины. Власти неоднократно предлагали националистам войти в состав ВСУ, однако радикалы отказались сделать это.

*Экстремистская организация, запрещена в России.

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