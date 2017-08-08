ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Город Ханчжоу в провинции Чжэцзян широко известен как один из наиболее красивых и посещаемых городов Китая, в прошлом году здесь прошел саммит G20, а в этом году здесь появился ресторан, где в зависимости от размера груди представительницы прекрасного пола могут получить скидку по чеку, пишет газета "Цяньцзян ваньбао".

Газета отмечает, что ресторан периодически организует подобные акции, ранее здесь предоставляли скидки в зависимости от роста и веса клиентов.

С 1 августа на входе в ресторан повесили большой плакат, на котором были нарисованы мультяшные девушки, наглядно демонстрирующие за какой объем какую скидку можно получить. Чтобы никого не обидеть, владельцы заведения предоставляли скидку всем девушкам начиная с 5%, максимальная скидка могла достичь 65%.

​Однако такая реклама стала причиной жесткой критики, особенно со стороны пожилых людей, которые начали активно жаловаться на неприличные плакаты. Через несколько дней изображения были удалены, но скидки продолжились.

Среди молодежи были как позитивные, так и отрицательные отзывы, некоторые считают это дискриминацией женщин. В соцсетях писали, что за такие акции необходимо штрафовать, а одна из женщин даже пригрозила, что позвонила на горячую линию в мэрию города.