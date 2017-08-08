Захарченко не исключил обострения ситуации в Донбассе

ГОРЛОВКА, 8 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что обстановка в Донбассе остается крайне тяжелой, и не исключил возможного обострения ситуации в регионе в ближайшее время.

"Каждый вечер попытки прорыва, позавчера — на юге, позапозавчера — в районе Светлодарской дуги. Обстановка крайне тяжелая, противник усиливается, подвозит боеприпасы, ремонтирует технику. Думаю, обострение в ближайшее время будет", — сказал Захарченко во вторник журналистам.

Ранее командование ДНР также сообщало о продвижении колонны националистической организации "Правый сектор"* на юг Донбасса. Отмечалось, что бойцы едут, чтобы "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов" при обстреле позиций националистов из РСЗО "Град" в воскресенье днем.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

