Число пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг — РИА Новости. По меньшей мере 39 человек пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор, провинция Пенджаб, один человек скончался от полученных ранений, сообщает телеканал Dunya News.

Ранее сообщалось о 34 пострадавших.

Инцидент произошел в понедельник в районе Ислампура, расположенном на западе города. По данным полиции, грузовик прибыл в город из северной провинции Хайбер-Пахтунхва с партией абрикосов, в которой была спрятана взрывчатка. Он простоял три дня на загруженной улице Аутфолл Роуд, пока накануне вечером по неустановленной причине не сработала взрывчатка.

​Полиция проводит расследование, чтобы определить точный маршрут проезда грузовика в Лахор. Инцидент произошел за два дня до того, как экс-премьер Наваз Шарифа, отстраненный от власти решением Верховного суда в рамках антикоррупционного дела, должен был отправиться в Лахор. Семейство Шарифов происходит из Лахора, поэтому экс-премьер и его партия пользуются популярностью в Пенджабе.

Шариф изначально должен был приехать в город в воскресенье. По данным ряда пакистанских СМИ, маршрут его конвоя мог пройти через дорогу, где произошел взрыв. Однако позже Шариф по совету своих сторонников принял решение приехать в Лахор по так называемому "Великому колесному пути", старинной транспортной дороге, соединяющей Калькутту с Кабулом через Дели, Лахор и Исламабад. Ожидается, что Шариф отправится из Исламабада в Лахор по этой дороге в среду, чтобы продемонстрировать поддержку населения.

Взрывная волна была такой силы, что повредила более 100 автомобилей и мотоциклов, также обрушилась крыша расположенной рядом с местом происшествия школы.