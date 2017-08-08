В ДНР обвинили силовиков в 36 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (50)

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 36 нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов, по которым применялись артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель командования ДНР.

По его словам, в результате обстрелов в Ясиноватском железнодорожном депо выбиты стекла и повреждена часть стены.

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