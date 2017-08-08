МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предполагаемый похититель британской модели в Италии пытался продать информацию о происшествии англоязычному таблоиду и обвинить в похищении "русскую мафию", сообщает газета Daily Telegraph.

Хлоя Айлинг (Chloe Ayling) прибыла в Милан для фотосессии 11 июля, но на месте встречи с предполагаемыми работодателями ей сделали укол наркотического препарата, связали и в сумке перевезли в сельский дом в окрестностях Турина. Заточение продлилось неделю. Все это время девушка была прикована наручниками к шкафу, а похититель пытался продать свою жертву в теневом сегменте сети, назначив сумму в биткоинах, эквивалентную 300 тысячам евро.

Похититель принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители. Сообщается, что речь идет о проживавшем в Британии польском гражданине по имени Лукаш Павел Херба (Lukasz Pawel Herba).

Как отмечает издание, через два дня после похищения Херба написал письмо с заголовком "Британская модель похищена русской мафией" в таблоид Daily Mirror и, предположительно, пытался продать информацию о происшествии и фотографии модели. Как рассказал злоумышленник итальянской полиции, "русскую мафию" он упомянул для "привлечения внимания". Сама модель заявила, что "вообще ничего не знала об этом".