В китайской провинции Ганьсу из-за схода оползня погибли семь человек

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Крупный оползень сошел во вторник близ города Луннань в китайской провинции Ганьсу, в результате чего погибли семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Власти в рамках мер предосторожности эвакуировали в безопасные места более тысячи человек, на месте схода оползня продолжаются поисково-спасательные работы.

​Оползень был вызван ливневыми дождями, которые не прекращаются с воскресенья.

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