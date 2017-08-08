В китайской провинции Ганьсу из-за схода оползня погибли семь человек

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Крупный оползень сошел во вторник близ города Луннань в китайской провинции Ганьсу, в результате чего погибли семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
Власти в рамках мер предосторожности эвакуировали в безопасные места более тысячи человек, на месте схода оползня продолжаются поисково-спасательные работы.
甘肃陇南暴雨已致1死8失联 当地仍有暴雨红色预警— 24FA (@www24facom) 7 августа 2017 г.
突发短时强降水引发的暴洪泥石流灾害，已造成文县1人死亡8人失联，其中：天池镇白马村死亡1人，失联1人；天池镇天池村失联5人；梨坪镇玉坪村失联2人。https://t.co/tFWB04BODh pic.twitter.com/wWoV6Oei6q
Оползень был вызван ливневыми дождями, которые не прекращаются с воскресенья.
甘肃陇南暴雨已致2死8失踪 启动灾害救助Ⅳ级应急响应— 24FA (@www24facom) 8 августа 2017 г.
受局地强对流天气影响，甘肃省兰州、白银、天水、平凉、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南等部分地区遭受洪涝灾害，造成重大人员财产损失，部分农作物、房屋和基础设施受损。https://t.co/i6HbX40Lh5 pic.twitter.com/biNhjy9oP0