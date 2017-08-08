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В мире

Власти Окинавы заявили протест США из-за полетов конвертопланов Osprey

08:3908.08.2017
(обновлено: 08:41 08.08.2017)
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© AP Photo / Elaine ThompsonАмериканский конвертоплан MV-22B Osprey. Архивное фотоАмериканский конвертоплан MV-22B Osprey. Архивное фото
© AP Photo / Elaine Thompson

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Власти Окинавы заявили протест командованию вооруженных сил США, дислоцированных в префектуре, в связи с продолжающимися полетами конвертопланов Osprey, несмотря на недавнее крушение одного из них у берегов Австралии, сообщил телеканал NHK.

Американские военные на авиабазе Кадена, Япония. Архивное фото
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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Разбившийся у берегов Австралии конвертоплан был приписан к базе Футэмма на Окинаве. Во вторник США официально объявили о гибели трех членов экипажа, которые до сих пор числились пропавшими без вести.

"Невозможно преодолеть крайнее негодование в связи с тем, что, несмотря на просьбы воздержаться от полетов, они продолжаются", — заявил вице-губернатор префектуры Моритакэ Фумикава командующему третьим экспедиционным корпусом морской пехоты США на Окинаве Лоуренсу Николсону, которому был передан официальный протест.

На это Николсон заметил, что конвертопланы "летают по всему миру", чем дал понять, что командование США не собирается отказываться от полетов. Власти Окинавы после крушения конвертоплана передали просьбу воздержаться от полетов до выяснения причин аварии и их устранения. Однако уже в понедельник конвертоплан Osprey совершил очередной полет с базы Футэмма.

Ракетная установка PAC-3 Patriot, созданная силами самообороны Японии. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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В субботу у берегов Австралии потерпел крушение MV-22 Osprey. На его борту было 26 человек, 3 человека погибли, 23 спасены.

Американское командование настаивает на эффективности конвертопланов по сравнению с обычными грузовыми вертолетами: он развивает в два раза большую скорость и способен поднять в три раза больше груза. В то же время в Японии крайнее беспокойство вызывает вопрос его безопасности. Конструктивной особенностью конвертоплана является поворотное крыло, которое снабжено пропеллером и позволяет аппарату совмещать функции самолета и вертолета. Побочным эффектом этого является их недостаточная устойчивость: незначительная ошибка в управлении может привести к серьезной аварии.

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