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В мире

По всем фронтам: Пентагон готовит военную операцию против ИГ* на Филиппинах

08:3608.08.2017
(обновлено: 08:48 08.08.2017)
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© AFP 2017 / Ted AljibeФилиппинские военные в городе Марави. Архивное фотоФилиппинские военные в городе Марави. Архивное фото
© AFP 2017 / Ted Aljibe

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пентагон разработал план военной операции против боевиков "Исламского государства"* на Филиппинах. По данным телеканала NBC, США намерены ограничиться авиаударами по позициям террористов.

Военный конвой на окраине города Марави, на юге Филиппин. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
Армия Филиппин взяла под контроль ведущий к позициям боевиков в Марави мост
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао. Главные боевые действия развернулись в городе Марави, который атаковали около 500 боевиков.

Беспилотники от Вашингтона

NBC отмечает, что американские военные могут объявить об операции уже во вторник. Источники пояснили, что США намерены использовать на Филиппинах беспилотные летательные аппараты.

Комментируя эти данные, пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис рассказал, что Вашингтон делится разведданными с Манилой на протяжении 15 лет.

Сейчас на Филиппинах присутствует небольшое количество американских военных, которые оказывают местным властям помощь в борьбе с боевиками.

Поставки оружия

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
Дутерте объявил о модернизации армии для борьбы "на всех фронтах"
В конце июля стало известно, что Вашингтон предоставил Маниле орудие для борьбы с ИГ*. Тогда посольство США в Маниле заявило, что речь идет о ракетах и ракетных двигателях.

Кроме того, Пентагон планирует выделить филиппинских властям несколько сотен гранатометов.

"Поставки боеприпасов и оружия повысят контртеррористические возможности вооруженных сил Филиппин и будут напрямую поддерживать военных, участвующих в операциях по борьбе с терроризмом на юге Филиппин, в том числе в Марави", — отметили в посольстве.

Переговоров не будет

Автомобиль президентской охраны в провинции Котабато, Филиппины. 19 июля 2017
© AFP 2017 / Stringer
Боевики напали на охрану президента Филиппин
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не намерен "говорить с террористами". Глава государства также отмечал, что готов покинуть свой пост, если не сможет противостоять проблемам внутри страны.

"Если я некомпетентен и не способен поддерживать порядок в этой стране, то позвольте мне уйти и дать место кому-нибудь еще. Но я буду решать проблему", — добавил президент.

Филиппинский лидер подчеркнул, что его ответ на возможные действия исламистов будет "твердым". Он также сказал, что "не будет колебаться", чтобы сделать все возможное там, где это понадобится, для борьбы с терроризмом.

Битва за Морави

Боевые действия в городе Марави, на юге Филиппин. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
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В начале июня министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил о ликвидации крупной банды в городе Марави. Среди убитых террористов нашли восемь иностранцев: кроме чеченцев, в группу входили саудовцы, малайзийцы, индонезийцы, и йеменцы.

Город пытались захватить 500 боевиков, столкновения продолжались больше недели.

При этом спецоперация силовиков прошла крайне неудачно: филиппинские военные оказались под огнем своих.

"Группа наших военных попала под наши собственные авиаудары… десять погибли, восемь ранены", — сообщил Лорензана.

Военные объяснили этот инцидент ошибкой в "координации".

Помощь Москвы

Солдат армии Филиппин во время операции в городе Марави
© REUTERS / Romeo Ranoco
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Борьба с ИГ* стала одной из главных тем переговоров Дутерте с президентом России Владимиром Путиным в мае. Тогда филиппинский лидер заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения.

"У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГИЛ*, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие", — сказал Дутерте.

Филиппинский лидер отметил, что Москва является "надежным партнером".

"Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу", — добавил он.

Филиппинские солдаты в городе Марави
© REUTERS / Romeo Ranoco
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В интервью для российских СМИ Дутерте отмечал, что сейчас в мире "можно полагаться только на слова России и Китая".

"Если ситуация в мире, в том числе в том, что касается ИГИЛ*, ухудшится, я буду не то чтобы вынужден, но буду открыт к оборонительным альянсам. А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая. Америка лицемерна. Там левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу", — отметил филиппинский президент.

Он добавил, что еще на этапе выдвижения в президенты заявил, что "придет время, когда на территории моей страны не должно быть любых — не только американских — военных".

Филиппины. Архивное фото
© AFP 2017 / Noel Celis
Глава китайского МИД выразил поддержку Филиппинам в борьбе с терроризмом
"Но когда это произойдет, еще предстоит решить", — заключил собеседник.

Филиппины несколько десятилетий были колонией США. Несмотря на то, что в 1946 году страна получила независимость, у Манилы и Вашингтона есть несколько действующих военных соглашений.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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