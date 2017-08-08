В ЛНР заявили о семи обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), БМП-1 и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 216 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Сокольники, Желобок, Славяносербск, Калиново.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 18 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook

Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались район Авдеевки и шахта Бутовка. На луганском направлении, согласно заявлению, нарушения были зафиксированы в районе Крымского, Трехизбенки, Новотошковского. Украинские военные также заявляют, что на приморском направлении обстреливались позиции ВСУ в Новомихайловке, Чермалыке, Водяном и Талаковке. В районе Талаковки двое украинских военных были ранены.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.