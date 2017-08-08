В ЛНР заявили о семи обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 216 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Сокольники, Желобок, Славяносербск, Калиново.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.
Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 18 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались район Авдеевки и шахта Бутовка. На луганском направлении, согласно заявлению, нарушения были зафиксированы в районе Крымского, Трехизбенки, Новотошковского. Украинские военные также заявляют, что на приморском направлении обстреливались позиции ВСУ в Новомихайловке, Чермалыке, Водяном и Талаковке. В районе Талаковки двое украинских военных были ранены.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.