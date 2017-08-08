В Узбекистане подготовили проект решения от отмене выездных виз

ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Проект решения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева об отмене разрешения (стикера) на выезд за границу для граждан республики подготовлен и находится на межведомственном согласовании, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики.
"По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты решений главы государства, предусматривающие отмену стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел межведомственное совещание, на котором заслушана информация о ходе работы над решением вопросов, поднятых в рамках прямого диалога министра с гражданами страны 5 июля.
"Поддержана деятельность агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана, предусматривающих обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда", — уточняет МИД по итогам совещания.