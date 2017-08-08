В США останки жертвы теракта 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

Личность установлена благодаря проведенному анализу ДНК. Имя жертвы не сообщается по просьбе его семьи.
Сообщается, что впервые с 2015 года установлена личность погибшего в результате теракта 9/11.
11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов.
11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.
Кроме разрушения двух 110-этажных башен ВТЦ, были серьёзно повреждены или уничтожены другие строения ВТЦ, магазины, отель Marriott World Trade Center и православная греческая Церковь Святого Николая. Здание Deutsche Bank, находящееся на другой стороне Liberty Street, было признано непригодным для пребывания людей и снесено позже.
В результате разрушения ВТЦ были навсегда утрачены важные архивы и бесценные произведения искусства ХХ века, а также сорок с лишним тысяч негативов фотографий Джона Ф. Кеннеди, снятых личным фотографом президента.
Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.
Тысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен ВТЦ, содержали не менее двух с половиной тысяч различных компонентов, включая свинец и ртуть. В воздух попали канцерогены, способные вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы.
13 марта 2006 года на месте башен ВТЦ началось строительство Национального мемориала. Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утвержденному проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Памятник посвящен тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.
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