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В США останки жертвы теракта 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

07:1508.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Архивное фотоНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спустя почти 16 лет после теракта 11 сентября в США установлена личность одного из погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, архивное фото
© AP Photo / Chao Soi Cheong
Мнение: письмо организатора теракта 9/11 – вытащенная в нужный момент карта
Личность установлена благодаря проведенному анализу ДНК. Имя жертвы не сообщается по просьбе его семьи.

Сообщается, что впервые с 2015 года установлена личность погибшего в результате теракта 9/11.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов.

9/11. Перл-Харбор XXI века
© AFP 2017 / Seth Mcallister11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.Самолет летит в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
© AFP 2017 / Seth Mcallister
11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.
© AFP 2017 / Stan HondaСогласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 000 человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них выжила, будучи эвакуированной перед разрушением зданий.Мужчина идет среди обломков рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
© AFP 2017 / Stan Honda
Согласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 000 человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них выжила, будучи эвакуированной перед разрушением зданий.
© AFP 2017 / Alexandre FuchsВ результате сильнейшего пожара в 9.59 обрушилась Южная, а в 10.28 – Северная башня ВТЦ.Обломки рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
© AFP 2017 / Alexandre Fuchs
В результате сильнейшего пожара в 9.59 обрушилась Южная, а в 10.28 – Северная башня ВТЦ.
© AP Photo / The New York Times, Chang W. Lee, PoolЖертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.Женщина у мемориала на 13-й годовщине теракта 11 сентября в Нью-Йорке
© AP Photo / The New York Times, Chang W. Lee, Pool
Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.
© AFP 2017 / Doug KanterКак минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели.На месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Doug Kanter
Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели.
© AFP 2017 / David ButtonsКроме разрушения двух 110-этажных башен ВТЦ, были серьёзно повреждены или уничтожены другие строения ВТЦ, магазины, отель Marriott World Trade Center и православная греческая Церковь Святого Николая. Здание Deutsche Bank, находящееся на другой стороне Liberty Street, было признано непригодным для пребывания людей и снесено позже.Магазин одежды возле башен Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / David Buttons
Кроме разрушения двух 110-этажных башен ВТЦ, были серьёзно повреждены или уничтожены другие строения ВТЦ, магазины, отель Marriott World Trade Center и православная греческая Церковь Святого Николая. Здание Deutsche Bank, находящееся на другой стороне Liberty Street, было признано непригодным для пребывания людей и снесено позже.
© AP Photo / Mark LennihanПогибли граждане США и еще 91 государства, в том числе 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССРФотографии жертв терактов 11 сентября, показанные на пресс-конференции 10 сентября 2012 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Погибли граждане США и еще 91 государства, в том числе 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССР
© AFP 2017 / Alexandre FuchsВ результате разрушения ВТЦ были навсегда утрачены важные архивы и бесценные произведения искусства ХХ века, а также сорок с лишним тысяч негативов фотографий Джона Ф. Кеннеди, снятых личным фотографом президента.Обломки башни Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Alexandre Fuchs
В результате разрушения ВТЦ были навсегда утрачены важные архивы и бесценные произведения искусства ХХ века, а также сорок с лишним тысяч негативов фотографий Джона Ф. Кеннеди, снятых личным фотографом президента.
© AP Photo / Lucas JacksonПри теракте погиб 341 пожарный, 2 парамедика нью-йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи.Пожарный с фотографией жертвы теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на церемонии по случаю 10-й годовщины с момента трагедии
© AP Photo / Lucas Jackson
При теракте погиб 341 пожарный, 2 парамедика нью-йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи.
© AP Photo / Jeff RobersonВ США каждый год 11 сентября проходят памятные мероприятия и поминальные бдения. Так, в Сент-Льюисе в десятую годовщину трагедии в память о погибших были установлены 3 тысячи флагов.Мужчина идет среди флагов, выставленных по случаю 10-й годовщины с момента теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Jeff Roberson
В США каждый год 11 сентября проходят памятные мероприятия и поминальные бдения. Так, в Сент-Льюисе в десятую годовщину трагедии в память о погибших были установлены 3 тысячи флагов.
© NASAТочная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.Дым над Манхеттеном после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© NASA
Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.
© AFP 2017 / Stan HondaТысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен ВТЦ, содержали не менее двух с половиной тысяч различных компонентов, включая свинец и ртуть. В воздух попали канцерогены, способные вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы.Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Stan Honda
Тысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен ВТЦ, содержали не менее двух с половиной тысяч различных компонентов, включая свинец и ртуть. В воздух попали канцерогены, способные вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы.
© AP Photo21 мая 2014 года на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра был ткрыт "Музей 11 сентября".Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
© AP Photo
21 мая 2014 года на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра был ткрыт "Музей 11 сентября".
© AP Photo / Craig RuttleС 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года, эта дата именуется также общенациональным Днем служения и памяти.Памятные ленты возле часовни Святого Павла в Нью-Йорке
© AP Photo / Craig Ruttle
С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года, эта дата именуется также общенациональным Днем служения и памяти.
© Фото : Mate Eric J. Tilford/ U.S. NavyВечером 11 сентября президент Буш сделал запись в своем дневнике: "Сегодня был Перл-Харбор XXI века".Вид с воздуха на место теракта в Нью-Йорке. 17 сентября 2001
© Фото : Mate Eric J. Tilford/ U.S. Navy
Вечером 11 сентября президент Буш сделал запись в своем дневнике: "Сегодня был Перл-Харбор XXI века".
© AP Photo / Timothy A. Clary, Pool13 марта 2006 года на месте башен ВТЦ началось строительство Национального мемориала. Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утвержденному проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Памятник посвящен тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.Люди собираются возле мемориала 11 сентября в Нью-Йорке
© AP Photo / Timothy A. Clary, Pool
13 марта 2006 года на месте башен ВТЦ началось строительство Национального мемориала. Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утвержденному проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Памятник посвящен тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.
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