В США останки жертвы теракта 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спустя почти 16 лет после теракта 11 сентября в США установлена личность одного из погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Личность установлена благодаря проведенному анализу ДНК. Имя жертвы не сообщается по просьбе его семьи.

Сообщается, что впервые с 2015 года установлена личность погибшего в результате теракта 9/11.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов.