Лавров рассказал, как найти подходящее решение по КНДР

МАНИЛА, 8 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает, что при благоразумном подходе всех игроков, включая США, Южную Корею и Японию, будут найдены устраивающие все стороны решения по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.