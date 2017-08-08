Лавров рассказал, как найти подходящее решение по КНДР

МАНИЛА, 8 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает, что при благоразумном подходе всех игроков, включая США, Южную Корею и Японию, будут найдены устраивающие все стороны решения по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что при благоразумном подходе со стороны всех игроков, включая США, Южную Корею и Японию, мы сможем найти устраивающие все стороны решения", — сказал он журналистам.

Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.