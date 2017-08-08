Венесуэльский парламент сообщил о вторжении военных в его здание

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительственные чиновники Венесуэлы, сопровождаемые военными национальной боливарианской гвардии, в понедельник вторглись во Дворец оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщается на сайте парламента страны.

"После того, как закончилась сессия в этот понедельник, чиновники Делси Родригес, Дарио Вивас и Фидель Васкес, сопровождаемые крупной группой офицеров национальной боливарианской гвардии, возглавляемой полковником Бладимиром Луго, вторглись во Дворец Национальной Ассамблеи, выломали двери и напали на протокольный зал", — говорится на сайте ассамблеи.

По данным парламента, эти чиновники приспособили помещение под проведение встречи национального учредительного собрания (НУС), намеченной на 10.00 вторника (17.00 мск).

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, (НУС) которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.