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США готовятся ввести дополнительные санкции против Венесуэлы

Сюжет:
Протесты в Венесуэле (110)
05:4308.08.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас. Архивное фотоКаракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции в отношении еще одной группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации.

Танк Венесуэльской национальной армии на территории военной базы Парамакай в Венесуэле
© AP Photo / Juan Carlos Hernandez
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После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. Ранее минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

По данным агентства, новые санкции, которые включат в себя заморозку активов и запрет на въезд, США могут ввести уже на этой неделе.

Национальная гвардия Венесуэлы во время защиты военной базы Парамакай. 6 августа 2017
© AP Photo / Juan Carlos Hernandez
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К настоящему моменту окончательный санкционный список еще не сформирован, передает агентство. Также сообщается, что санкции, затрагивающие нефтяной сектор Венесуэлы, по-прежнему рассматриваются.

В субботу в Венесуэле прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Хакерская атака. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Хакеры атаковали около 40 сайтов государственных органов Венесуэлы
Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

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