В Венесуэле более четырех тысяч семей пострадали из-за наводнения

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Наводнение в юго-восточной части Венесуэлы затронуло жизни 4,5 тысячи семей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на властей.

Сильные проливные дожди стали причиной того, что реки Ориноко и Карони вышли из берегов. Пострадали жители штатов Боливар, Дельта-Амакуро и Амасонас.

Также сообщается, что вода сильным потоком льется через дамбу ГЭС "Гури".