Пекин готов платить высокую цену из-за санкций по КНДР, заявили в МИД Китая

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай, являясь главным торговым партнером КНДР, готов платить высокую цену из-за новых санкций в отношении Северной Кореи ради достижения денуклеаризации и стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе саммита АСЕАН в Маниле.
"Если рассматривать традиционные экономические отношения Китая и КНДР, то основную цену за выполнение последней резолюции заплатит именно КНР. Тем не менее, ради поддержания международной системы нераспространения ядерного оружия и сохранения регионального мира и стабильности, Китай, как и всегда, строго и в полной мере будет выполнять соответствующие резолюции", — приводятся слова министра в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.