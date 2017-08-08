Сешнс ответил на иск властей Чикаго на администрацию Трампа

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс в понедельник обрушился с критикой на власти третьего по величине американского мегаполиса Чикаго, обвинив их в нарушении иммиграционной системы и укрывательстве преступников-иностранцев.

Заявление Сешнса стало реакцией на действия властей Чикаго, которые подали в суд на администрацию Дональда Трампа, требуя приостановить меры федерального правительства против городов, предоставляющих убежище нелегальным иммигрантам. Ранее администрация Трампа заявила о намерении лишить "города-убежища" федеральных грантов.

"Политическое руководство Чикаго намеренно и осознанно выбрало политику, которая мешает законной иммиграционной политике страны. Они (власти Чикаго – ред.) продемонстрировали открытую враждебность к исполнению законов, принятых для защиты правоохранительной системы … и снижения преступности, и вместо этого приняли политику защиты иностранных преступников, жертвами которых становятся их же граждане (жители Чикаго – ред.)", — говорится в заявлении генпрокурора.

При этом Сешнс отметил, что в 2016 году число убийств в Чикаго было выше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе "вместе взятых".

Генпрокурор также призывал власти города восстановить "верховенство права" и "оставить культуру беззакония".

"Администрация не даст ни доллара властям городов, которые с гордостью нарушают верховенство права и защищают иностранных преступников за счет общественной безопасности. Так что все просто: соблюдайте закон или отказывайтесь от денег налогоплательщиков", — резюмирует Сешнс.