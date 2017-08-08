Япония признала прогресс КНДР в развитии атомной программы

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея достигла прогресса в развитии своей атомной программы, судя по проведенным ею пяти ядерным испытаниям, говорится в "Белой книге" по обороне Японии за 2017 год.
В отличие от прошлогодней "Белой книги" министерства обороны Японии на этот раз прогресс ядерной программы отмечен как свершившийся факт, а не просто предположение, а теме Северной Корее отведено на три страницы больше.
Поскольку "Белая книга" писалась до того, как КНДР провела последние два ракетных испытания в июле этого года, технические оценки ракетных технологий в ней несколько устарели. Вместе с тем, в документе допускается возможность того, что КНДР практически применит ракеты дальнего радиуса действия, поскольку Пхеньян утверждал, что добился успехов в технологии возвращения боеголовки в плотные слои атмосферы.