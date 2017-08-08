Япония признала прогресс КНДР в развитии атомной программы

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея достигла прогресса в развитии своей атомной программы, судя по проведенным ею пяти ядерным испытаниям, говорится в "Белой книге" по обороне Японии за 2017 год.

"С учетом, в частности, пяти испытаний ядерного оружия, можно заключить, что ядерная программа (КНДР) достигла значительного прогресса", — говорится в документе. Северная Корея, по данным его авторов, могла уже добиться создания ядерных боеголовок уменьшенного размера для оснащения своих ракет.

В отличие от прошлогодней "Белой книги" министерства обороны Японии на этот раз прогресс ядерной программы отмечен как свершившийся факт, а не просто предположение, а теме Северной Корее отведено на три страницы больше.

Министерство обороны Японии полагает, что ракетные испытания КНДР могут быть направлены на увеличение дальности радиусов действия баллистических ракет, повышение их точности и управляемости, возможности использования различных видов пусковых установок, в том числе самоходных и с подводных лодок, а также разных углов траектории.

Поскольку "Белая книга" писалась до того, как КНДР провела последние два ракетных испытания в июле этого года, технические оценки ракетных технологий в ней несколько устарели. Вместе с тем, в документе допускается возможность того, что КНДР практически применит ракеты дальнего радиуса действия, поскольку Пхеньян утверждал, что добился успехов в технологии возвращения боеголовки в плотные слои атмосферы.