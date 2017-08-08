ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония будет следить за действиями российских военных на южных Курилах, которые Токио считает своей территорией, говорится в опубликованной "Белой книге" японского министерства обороны за 2017 год.

"Необходимо проследить тенденции Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, включая северные территории", — отмечается в "Белой книге".

"Северными территориями" японцы называют четыре острова южных Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

В частности, напоминает министерство обороны Японии, в марте 2017 года на российско-японской встрече в формате "два плюс два" глав МИД и оборонных ведомств Токио поднял вопрос о размещении на южных Курилах противокорабельных ракет и российских войск.

В ноябре прошлого года официальная газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" сообщила, что на Курильских островах размещены береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп. Личный состав берегового ракетного комплекса "Бастион" готовится к очередным стрельбам, сообщило издание. Министр иностранных дел Японии после этого заявил, что его страна "соответствующим образом отреагирует". В МИД РФ заявили, что размещение носило плановый характер и направлено на укрепление обороноспобности страны.

Япония претендует на четыре острова южных Курил со ссылкой на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Передачу этих островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.