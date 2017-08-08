ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония будет следить за действиями российских военных на южных Курилах, которые Токио считает своей территорией, говорится в опубликованной "Белой книге" японского министерства обороны за 2017 год.
"Необходимо проследить тенденции Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, включая северные территории", — отмечается в "Белой книге".
"Северными территориями" японцы называют четыре острова южных Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
В ноябре прошлого года официальная газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" сообщила, что на Курильских островах размещены береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп. Личный состав берегового ракетного комплекса "Бастион" готовится к очередным стрельбам, сообщило издание. Министр иностранных дел Японии после этого заявил, что его страна "соответствующим образом отреагирует". В МИД РФ заявили, что размещение носило плановый характер и направлено на укрепление обороноспобности страны.