В Нигерии более 30 человек погибли при нападениях боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По меньшей мере 31 рыбак погиб в результате атак боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на рыбаков и охранников.

По данным агентства, вооруженные боевики напали на рыбаков на островах Дугури и Дабар Ванзам, расположенных на озере Чад, в субботу. По словам одного из рыбаков, нападающие разделились на две группы.

Нападения произошли спустя неделю после того, как военные власти сняли запрет на ловлю рыбы в водах озера Чад, расположенного на стыке Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада. Запрет на рыболовный промысел в регионе ввели после появления заявлений о том, что "Боко Харам" использует доходы от ловли рыбы для финансирования своей военной кампании.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.