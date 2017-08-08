"Недружественный шаг": проект нового польского паспорта возмутил Украину

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вручило польскому послу ноту протеста из-за планов официальной Варшавы разместить на страницах нового национального паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском городе Львове. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Официальный Киев, как отмечается, рассматривает такие планы польских властей как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие двустороннего партнерства между двумя государствами.
"Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Лычаковское кладбище
На кладбище нашли последнее пристанище поляки, принимавшие участие в боевых действиях против Западно-Украинской народной республики в 1918 — 1920 годах. Часовня, ставшая камнем преткновения между Киевом и Варшавой, является частью "Мемориала орлят". "Орлятами" назывались члены польских скаутских организаций, принимавших активное участие в боевых действиях против украинцев во время "битвы за Львов" в 1918 году.
Разногласия по вопросам исторической памяти
"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, в свою очередь, назвал претензии польской стороны "недружелюбными" и "несвоевременными". Заодно дипломат потребовал вызвать посла "для объяснений".
Недобрые соседи
На Украине продолжают уничтожать памятники жертвам нацистского террора. В частности, в январе 2017 года во Львовской области взорвали памятник полякам, павшим жертвами эсэсовцев из дивизии "Галичина”, которая состояла из украинских националистов.
"Памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", — сообщили в Главном управлении Национальной полиции по Львовской области.
Позже, в марте, вандалы изуродовали памятник польским профессорам на Вулецких холмах во Львове. На этом месте в 1941 году гестаповцы расстреляли несколько десятков ученых и преподавателей.
Паспорт нового дизайна
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