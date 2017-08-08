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В мире

"Недружественный шаг": проект нового польского паспорта возмутил Украину

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (58)
03:2108.08.2017
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CC BY 3.0 / Lestat / Lwów Eagles Cemetery on Lychakivskiy necropolis in LvivЧасовня-ротонда на Лычаковском кладбище ЛьвоваЧасовня-ротонда на Лычаковском кладбище Львова
CC BY 3.0 / Lestat / Lwów Eagles Cemetery on Lychakivskiy necropolis in Lviv

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вручило польскому послу ноту протеста из-за планов официальной Варшавы разместить на страницах нового национального паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в украинском городе Львове. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Вызванному в МИД послу Польши была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", — гласит комментарий министерства иностранных дел.

Официальный Киев, как отмечается, рассматривает такие планы польских властей как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие двустороннего партнерства между двумя государствами.

"Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Лычаковское кладбище

Мероприятия приуроченные к годовщине образования УПА на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Лычаковское кладбище во Львове является одним из старейших некрополей на территории Украины. Кладбище, получившее с 1991 года статус исторического музея-заповедника, насчитывает свыше трех тысяч памятников и надгробий. Самое старое из них датировано 1675 годом.

На кладбище нашли последнее пристанище поляки, принимавшие участие в боевых действиях против Западно-Украинской народной республики в 1918 — 1920 годах. Часовня, ставшая камнем преткновения между Киевом и Варшавой, является частью "Мемориала орлят". "Орлятами" назывались члены польских скаутских организаций, принимавших активное участие в боевых действиях против украинцев во время "битвы за Львов" в 1918 году.

Разногласия по вопросам исторической памяти

Польша. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Столкновения Украины и Польши по вопросам исторической памяти происходят регулярно. Так, в начале июля отношения Киева и Варшавы снова оказались "подморожены". Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что Польша не допустит интеграции Украины в структуры Европейского Союза из-за прославления официальным Киевом лидера Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, в свою очередь, назвал претензии польской стороны "недружелюбными" и "несвоевременными". Заодно дипломат потребовал вызвать посла "для объяснений".

Недобрые соседи

Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Поводов для возмущения у польской стороны действительно накопилось уже достаточно. Киевские власти называют улицы и проводят праздники в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых официальная Варшава обвиняет в геноциде поляков в ходе Второй мировой войны. Как акт геноцида квалифицировала верхняя палата польского сейма Волынскую резню – массовое уничтожение боевиками Украинской повстанческой армии (УПА)* мирного польского населения весной-летом 1943 года.

На Украине продолжают уничтожать памятники жертвам нацистского террора. В частности, в январе 2017 года во Львовской области взорвали памятник полякам, павшим жертвами эсэсовцев из дивизии "Галичина”, которая состояла из украинских националистов.

"Памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", — сообщили в Главном управлении Национальной полиции по Львовской области.

Позже, в марте, вандалы изуродовали памятник польским профессорам на Вулецких холмах во Львове. На этом месте в 1941 году гестаповцы расстреляли несколько десятков ученых и преподавателей.

Паспорт нового дизайна

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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В Польше в 2018 году к столетию независимости будет выпущен паспорт нового дизайна. На его страницах среди других изображений, как ожидается, будет "Мемориал орлят" во Львове, а также Святые ворота в Вильнюсе, известные как Ворота Зари (Остра Брама).

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России

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