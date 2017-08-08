ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. КНДР впервые с 2014 года разместила на патрульном катере противокорабельные ракеты, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, две противокорабельные крылатые ракеты Stormpetrel ("Буревестник") были размещены "несколько дней назад" на катере с управляемым ракетным вооружением в порту Тхэйдонг на восточном побережье КНДР, где находится штаб западного флота КНДР. Данные об этом были получены с американских спутников-шпионов. Технические параметры ракет не указываются.

"Последние действия Пхеньяна указывают на вероятность ракетного испытания в предстоящие дни или могут быть защитной мерой, если ВМС США направят больше кораблей к Корейскому полуострову", — передает телеканал со ссылкой на чиновники.

США регулярно проводят у берегов Корейского полуострова учения, в том числе вместе с союзниками из Японии и Южной Кореи. Периодически к берегам КНДР для патрулирования направляются американские авианосные группы, что вызывает острую реакцию Пхеньяна.

Сообщения о погрузке ракеты на борт катера поступили спустя два дня после единогласного принятия в СБ ООН новой резолюции по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

В ответ КНДР заявили, что намерены принять соответствующие "серьезные меры" в ответ на новые санкции ООН, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей Северной Кореи на встрече в Маниле, где проходит форум АСЕАН.