В Италии еще три человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров

РИМ, 8 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека погибли в результате сильнейших лесных пожаров, которые бушуют в центральной и южной Италии, сообщили в понедельник вечером представители национальной пожарной службы.
Лесные пожары бушуют в Италии с начала июля, когда африканский антициклон "Харон" принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара. Сейчас в центральных и южных регионах страны ощущается огненное дыхание антициклона "Люцифер", который вызвал аномально высокие температуры, в ряде районов превысившие исторические максимумы. Климатологи отмечают, что нынешнее лето стало самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю регулярных метеонаблюдений в Италии.
Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, этим летом Италия заняла первое место среди стран ЕС по числу лесных пожаров (371) и второе место после Португалии по площади территории, охваченной огнем (более 72 тысяч гектаров). По информации местных властей, итальянские пожарные уже потушили почти 1,1 тысячи очагов сильного возгорания.