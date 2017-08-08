В Италии еще три человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров

РИМ, 8 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Три человека погибли в результате сильнейших лесных пожаров, которые бушуют в центральной и южной Италии, сообщили в понедельник вечером представители национальной пожарной службы.

Две женщины погибли при крупном пожаре, который охватил значительную территорию близ города Тиволи в Римской провинции. Их тела были извлечены из почти полностью сгоревшего дома. Находившегося поблизости мужчину пожарным удалось спасти, он был обнаружен в состоянии сильного шока. Еще одной жертвой в понедельник стал 84-летний пенсионер, который скончался в больнице от ожогов, полученных во время пожара недалеко от города Ачерра в области Кампания на юге Италии. Это уже не первые жертвы лесных пожаров на Апеннинах, в июле сообщалось как минимум о двух погибших мужчинах.

Лесные пожары бушуют в Италии с начала июля, когда африканский антициклон "Харон" принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара. Сейчас в центральных и южных регионах страны ощущается огненное дыхание антициклона "Люцифер", который вызвал аномально высокие температуры, в ряде районов превысившие исторические максимумы. Климатологи отмечают, что нынешнее лето стало самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю регулярных метеонаблюдений в Италии.

В настоящее время особенно мощные пожары зафиксированы в столичной области Лацио, в том числе в предместьях Рима, в Кампании, где огонь опять охватил Национальный парк Везувия, а также на острове Сицилия, где только в понедельник были зафиксированы 39 очагов сильного возгорания. По мнению сотрудников правоохранительных органов Италии, причиной очень многих пожаров являются умышленные поджоги.

Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, этим летом Италия заняла первое место среди стран ЕС по числу лесных пожаров (371) и второе место после Португалии по площади территории, охваченной огнем (более 72 тысяч гектаров). По информации местных властей, итальянские пожарные уже потушили почти 1,1 тысячи очагов сильного возгорания.