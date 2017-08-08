СМИ: в Мексике десять человек погибли в перестрелке

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Десять человек погибли в результате перестрелки в мексиканском штате Дуранго, также, вероятно, есть пострадавшие, сообщает газета Sol de Mexico.

По информации издания, участники перестрелки покинули место происшествия.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, власти штата заявили, что, по предварительным данным, причиной перестрелки стала давняя вражда между семьями. Инцидент произошел на границе штата Дуранго со штатом Синалоа, в котором наблюдается высокий уровень преступности.

Штат Синалоа считается вотчиной одноименного мексиканского наркокартеля, лидер которого Хоакин Гусман Лоэра был пойман в 2016 году в городе Лос-Мочис, а затем экстрадирован в США. Во многом именно деятельностью картеля "Синалоа" объясняется высокий уровень преступности в этот штате Мексики.