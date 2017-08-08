В Венесуэле заявили, что напавшим на военную базу помогали из-за границы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Нападавшие на военную базу в Венесуэле, вероятно, получали иностранную поддержку, сообщается в заявлении министерства обороны страны.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал это терактом. Военные взяли ситуацию под контроль. Президент страны Николас Мадуро заявил, что в результате нападения два человека погибли и один получил ранения. СМИ также сообщили о распространившейся в интернете видеозаписи, на которой небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны, где находится база.

"Эта преступная банда действовала не на основе благородных идеалов или националистических принципов какого-либо вида, а как наемники, получающие деньги из Майами от крайне правых групп, связанных с венесуэльской оппозицией, а также с иностранными правительствами, которые осуществляют враждебные и интервенционистские действия против страны", — говорится в заявлении министерства.

Также отмечается, что согласно проведенным расследованиям, нападавшие изначально планировали провести атаку перед выборами в национальное учредительное собрание (НУС). Согласно заявлению, властям удалось установить место, где было записано видео.

Ранее министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.