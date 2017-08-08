В Венесуэле заявили, что напавшим на военную базу помогали из-за границы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Нападавшие на военную базу в Венесуэле, вероятно, получали иностранную поддержку, сообщается в заявлении министерства обороны страны.
"Эта преступная банда действовала не на основе благородных идеалов или националистических принципов какого-либо вида, а как наемники, получающие деньги из Майами от крайне правых групп, связанных с венесуэльской оппозицией, а также с иностранными правительствами, которые осуществляют враждебные и интервенционистские действия против страны", — говорится в заявлении министерства.
Ранее министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.