МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Департамент сельского хозяйства США рекомендовал сотрудникам избегать термина "изменения климата" в работе, пишет газета Guardian со ссылкой на электронные письма, поступившие в ее распоряжение.

По данным издания, сотрудники Службы охраны природных ресурсов департамента получили письма, в которых содержался список терминов, которые следовало бы заменить или избегать. Например, "климатические изменения" рекомендуется заменять на "экстремальные погодные факторы", а "адаптацию к климатическим изменениям" — на "способность к адаптации к экстремальным погодным факторам", пишет газета. При этом отмечается, что фраза "сократить выбросы парниковых газов" также отмечена как нежелательная.

Как сообщает газета, письмо сотрудникам Службы охраны природных ресурсов 16 февраля направила директор подразделения, которое занимается здоровьем почвы, Бьянка Мебиус-Клюн.

США 4 августа официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.