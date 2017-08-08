МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Департамент сельского хозяйства США рекомендовал сотрудникам избегать термина "изменения климата" в работе, пишет газета Guardian со ссылкой на электронные письма, поступившие в ее распоряжение.
Как сообщает газета, письмо сотрудникам Службы охраны природных ресурсов 16 февраля направила директор подразделения, которое занимается здоровьем почвы, Бьянка Мебиус-Клюн.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.