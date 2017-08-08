В ДНР заявили о движении колонны "Правого сектора"* на юг Донбасса

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Командование ДНР заявило о перемещении колонны бойцов подразделения украинских националистов из "Правого сектора"* в направлении юга Донбасса, украинские силовики на мариупольском направлении приведены в боевую готовность.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками из РСЗО "Град" позиций экстремистов из "Правого сектора"*.

"Около 19 часов в районе Марьинки (город под контролем Киева — ред.) отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска (под контролем Киева — ред.) колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"*. Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", — сказал представитель оперативного командования ДНР журналистам.

По его словам, бойцы "Правого сектора"* двигаются на юг Донбасса, чтобы "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов" при обстреле позиций националистов из РСЗО "Град" в воскресенье днем.

"В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО"", — заявили в оперативном командовании.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.