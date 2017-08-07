ОБСЕ настаивает на разведении сил и средств в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе развести силы и средства на участке близ Станицы Луганской.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"Я призываю сейчас обе стороны выполнить свои обязательства, которые были приняты, и развести силы и средства на те позиции, которые были обговорены и договорены. Если разведения не будет иметь место, ситуация в Станице Луганской не изменится", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.

Он также призвал к разведению сил и на других участках в Донбассе, где военные позиции сторон конфликта находятся друг от друга на небольшом расстоянии.

"Также мы призываем стороны развести силы и средства в тех местах, где они расположены слишком близко друг к другу", — подчеркнул замглавы миссии на Украине.

Хуг уточнил, что для урегулирования ситуации стороны должны не только развести силы, но и отвести тяжелое вооружение в места хранения, обозначенные минскими договоренностями.