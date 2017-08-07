В США медведь "угнал" внедорожник

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В американском городе Дуранго в штате Колорадо медведь "угнал" и разбил внедорожник, сообщает Associated Press.
#Bear takes SUV for a short drive in #Durangoco neighborhood. Subaru trashed, mailbox damaged.https://t.co/4dfmve0sAl pic.twitter.com/4OpHUgfhnB— Durango Herald (@DurangoHerald) 4 августа 2017 г.
Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома. "Угонщик", однако, уехал недалеко, врезавшись в почтовый ящик перед соседним зданием.
Вызванная соседями полиция установила, что зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.
"Человеку потребовалось бы несколько часов, чтобы сотворить то, что медведь сделал за считаные минуты", — сказал представитель полиции.