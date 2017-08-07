ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал районы Счастья и Золотого альтернативами "Станице Луганской" для пересечения линии соприкосновения в Донбассе мирными жителями.

Ранее в понедельник Хуг проинспектировал единственный между ЛНР и подконтрольной украинским силовикам частью Луганской области КПП — "Станицу Луганскую". Он заявил о трудностях его пересечения для мирного населения из-за разрушенного моста.

"Сегодня позже мы также были на месте перехода линии разграничения через Северский Донец недалеко от Счастья. Это мост – одна из возможностей для перехода гражданскими лицами… Но мины, которые там расположены, они остановили нас, не дали нам возможность перейти через этот мост", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.

По его словам, силовики не убрали мины с пути миссии и Совместному центру по контролю и координации режима прекращения огня не удалось воздействовать на украинскую сторону в этом вопросе.

Относительно другой возможной точки пересечения линии соприкосновения – в районе населенного пункта Золотое — Хуг отметил, что власти ЛНР против перехода мирных жителей на этом участке.

"Мы будем делать все возможное путем патрулирования, чтобы способствовать сторонам в открытии пунктов перехода. Нигде в минских договоренностях не указано, что пункты перехода должны быть закрыты", — заключил он.