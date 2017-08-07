Эксперт: чтобы СПГ из США занял рыночную нишу в ЕС, нужны деньги и время

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Чтобы американский сжиженный природный газ (СПГ) занял существенную рыночную нишу в Европе и, в частности, в Польше, потребуется немало времени и вложений; на европейском рынке большая конкуренция, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтинговой компании в области добычи энергоресурсов EWSA Майкл Мур.

В воскресенье глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил в интервью РИА Новости, что решение об импорте американского СПГ в Польше еще не принято. По словам министра, цена на него должна быть конкурентоспособной по сравнению с ценами других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока же газ из США значительно дороже.

"Во-первых, в Европе существует большая конкуренция между СПГ и традиционными поставщиками, такими как Россия", — объясняет Мур. "При этом инфраструктура СПГ, такая как терминалы и объекты регазификации, является дорогостоящей и требует 20-летних инвестиций с устойчивым рыночным спросом. Многие из них только в проекте, какие-то только запускаются", — продолжил он.

Кроме того, у американской стороны есть проблемы с доставкой СПГ к портам отправки топлива в Европу — мешает загруженность собственной инфраструктуры, ориентированной на внутренний рынок, и ориентация газопроводов на сухой, а не сжиженный газ. "Большой спрос есть и со стороны ближайших соседей — Мексики. США будет поставлять газ в первую очередь туда. С точки зрения логистики, например, Катар действительно более реальный партнер для Польши в вопросе поставок СПГ", — отметил эксперт.

"Польша сейчас может получить СПГ из разных источников, но меньше всего из США. Но в будущем, даже если США построят все утвержденные ранее объекты инфраструктуры для поставок в порты, объем уже занятых рыночных ниш и наличие существующей масштабной инфраструктуры поставок в Европу из других стран будет мешать этому", — заключил он.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". Польская нефтегазовая компания PGNiG в феврале 2016 года подала иск против "Газпрома" и "Газпром экспорта", в котором требует снижения цен на газ. Польское руководство в последнее время регулярно повторяет, что ищет варианты диверсификации поставок. Серьезная надежда при этом возлагается на сжиженный сланцевый газ из США. PGNiG даже заключила пробный контракт на поставку в Польшу одного танкера с газом.