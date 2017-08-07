В Польше прекратили дело о заседании сейма, повлекшем парламентский кризис

ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Польская прокуратура прекратила расследование дела о превышении служебных полномочий во время заседания сейма, повлекшего парламентский кризис, сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Эва Бялик.

Оппозиционные депутаты 16 декабря 2016 года заблокировали работу сейма, заняв трибуну и кресло спикера в пленарном зале заседаний в знак протеста против отстранения одного из депутатов от участия в заседании и планов ограничить работу СМИ в парламенте.

Из-за невозможности продолжить заседание спикер сейма Марек Кухчиньский был вынужден перенести его в другое помещение, где состоялись голосования по нескольким законопроектам, в том числе о бюджете. Оппозиция сочла эти голосования незаконными, усомнившись в присутствии конституционного кворума депутатов, что привело к парламентскому кризису в стране, продолжавшемуся почти месяц.

В январе Окружная прокуратура Варшавы начала расследование, которое касается "превышения полномочий и неисполнения должностных обязанностей, а также действий в ущерб общественным интересам со стороны государственных должностных лиц". Соответствующая статья Уголовного кодекса страны предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Заседание Сейма 16 декабря 2016 года, во время которого был принят закон о бюджете, имело правомочный статус, а перенесение заседания из зала пленарных заседаний в колонный зал было произведено в соответствии с законом", — цитирует Бялик агентство PAP

По словам представителя прокуратуры, прокуроры пришли к выводу, что перенос заседания "был необходим для обеспечения эффективной работы парламента, а представители всех фракций сейма имели полную свободу участия в этих обсуждениях".