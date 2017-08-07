В Донбассе с начала года пострадали более 340 мирных жителей

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала года, заявил на брифинге Луганске первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненные — ред.) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", — сказал Хуг.

По его словам, только за последний месяц команда СММ зарегистрировала семь пострадавших мирных жителей в Луганском регионе.