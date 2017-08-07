СМИ: в результате взрыва в пакистанском Лахоре пострадали 22 человека

Военный на месте взрыва в пакистанском городе Лахор. Архивное фото

Военный на месте взрыва в пакистанском городе Лахор. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Лахор, передает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. По информации телеканала, взорвался грузовик, но причина взрыва пока не установлена.

"Пока мы не знаем, что послужило причиной взрыва в Лахоре", — цитирует телеканал представителя полиции Найаба Хайдера.

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как грузовик врезался в трансформаторную будку, однако в полиции не исключают, что грузовик, груженный фруктами, был начинен взрывчаткой.

Сообщается, что взрывная волна повредила расположенные рядом с местом происшествия автомобили, также обрушилась крыша здания. Из 22 госпитализированных пострадавших десять уже выписаны после оказания необходимой помощи.