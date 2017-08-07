"Аль-Каида*" отступила из нефтеносной провинции на юге Йемена

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) покинули богатую нефтью провинцию Шабва на юге Йемена, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники в стране.

Наступление на боевиков вели элитные подразделения правительственных сил, подготовленные инструкторами из ОАЭ.

Сообщается, что группировке удалось осуществить "тактическое отступление", избежав столкновений с наступающими войсками и продвинувшись дальше на юг – в провинцию Абьян, жители которой насчитали не менее 45 автомобилей с боевиками.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.