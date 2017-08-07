Ник Вуйчич выступит в Москве и Астане, несмотря на проблемы с гонораром

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Почти детективная история случилась у организаторов международного бизнес-форума Synergy Global Forum с всемирно известным оратором Ником Вуйчичем по вине его бывшего российского агента, который получил аванс за выступления в Москве и Астане, но "забыл" сообщить об этом спикеру. Несмотря на проблемы с гонораром, Вуйчич решил не разочаровывать своих слушателей и приедет в конце года в Россию и Казахстан.

Вуйчич был заявлен в качестве одного из ключевых участников Synergy Global Forum 27 ноября в Москве, а также 1 декабря — в Астане. Неделю назад он выложил видеоролик на Youtube, где назвал ложью информацию о планируемом участии в мероприятиях форума. Вуйчич уточнил, что пытается связаться с организаторами с просьбой о том, чтобы они убрали его фотографии со всех постов.

Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, характеризующимся отсутствием всех четырёх конечностей, однако это не помешало ему научиться ходить, заниматься спортом, работать на компьютере, стать знаменитым оратором, писателем и меценатом. Вуйчич выступает с публичными лекциями по всему миру, участвует в телешоу и пишет книги. Его первая книга "Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни" в 2012 году вышла на русском языке.

"Предприниматель Максим Сумароков, который представлялся как агент Вуйчича, ранее заключил договор с Synergy Global Forum и получил на свой счет 50 тысяч долларов в качестве предоплаты за выступления спикера сразу на двух площадках форума: в 27 ноября в Москве и 1 декабря в Астане", — рассказал РИА Новости ректор Школы бизнеса "Синергия" (организатор форума) Григорий Аветов. По его словам, предоплата составляла около половины всей контрактной суммы гонорара. При этом Вуйчич не только не получил ни цента из этих денег, но даже не был извещен о форуме.

"Мы работали с Ником через Сумарокова, который несколько раз до этого привозил его в Россию и представлялся как эксклюзивный агент. Надо было, конечно, перепроверять все у Ника в офисе, но в силу того, что я его знал два года, и его ко мне привели общие друзья, и он всегда привозил Ника в Россию, я делать этого не стал", — объясняет Аветов.

Вуйчич сообщил организаторам, что ранее уволил своего российского агента, который задолжал ему в общей сложности более 200 тысяч долларов. Однако, по словам ректора "Синергии", Сумароков этот долг не признает. "А те деньги, которые мы перевели, он обещал вернуть", — сказал Аветов. Впрочем, организаторы не слишком на это рассчитывают и готовятся решать вопрос через суд. Связаться с Сумароковым РИА Новости не удалось.

Ситуация разрешилась только благодаря самому Вуйчичу, который, узнав, что продано уже более двух тысяч билетов на форум, все же решил приехать и выступить перед зрителями в Москве и Астане, несмотря на то, что в начале декабря у него запланировано другое выступление.

"Он мог и должен был сказать нам, что это ваши проблемы. Он мог сказать, что уже занят. Так бы сделали многие спикеры. Ему не просто будет перелетать в жёстком графике. Но Ник, то ли потому, что глубоко верующий, то ли потому, что просто любит людей, в ущерб своему гонорару и графику приедет на форумы", — заявил Аветов.

Руководство "Синергии" обещает выплатить ему оставшуюся часть гонорара, а также деньги, которые так или иначе рассчитывает забрать у Сумарокова. "Деньги Нику нужно обязательно вернуть и жить с миром. И дело тут не в судах. Ник — последний человек в этом мире, которого можно было бы кинуть на деньги", — говорит Аветов.

Synergy Global Forum проводится с 2015 года, и за это время на сцене форума уже выступили такие спикеры мировой величины, как Гай Кавасаки, Брайан Трейси, Роберт Чалдини, Дэвид Аллен, Ицхак Адизес, Кейт Феррацци и многие другие. В текущем году на форуме в Москве и Астане среди выступающих заявлены экономист и автор теории "Черного лебедя" Нассим Николас Талеб, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, звезда американского бокса Майк Тайсон, автор "языка телодвижений" Аллан Пиз и другие.