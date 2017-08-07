СМИ: Елисейский дворец отказался от "устава первой леди"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Елисейский дворец отказался от идеи "устава первой леди", вместо которого обнародует "хартию прозрачности", касающуюся роли супруги президента Франции Брижит Макрон в жизни государства, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о резонансном предложении президента страны Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди". Предполагалось, что этот документ позволит законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства, которая в Елисейском дворце занимается в основном подготовкой приемов — в частности, составлением меню и посадкой гостей.

Предложение Макрона вызвало критику граждан, которые запустили сбор подписей с требованием отменить инициативу. Петицию уже поддержали более 200 тысяч человек, преодолев необходимую планку из 150 тысяч.

Как сообщает телеканал, размах кампании заставил Елисейский дворец пересмотреть планы и ограничиться более скромным документом, не требующим созыва парламента и внесения изменений в конституцию. "Хартия прозрачности", по словам ее составителей, призвана "остановить лицемерие и прояснить ситуацию". Прежде всего, хартия уточнит число оплачиваемых помощников первой леди. Сейчас супруга президента располагает штатом из двух секретарей, пресс-атташе, начальника канцелярии и телохранителей.

Ожидается, что документ будет опубликован в ближайшие дни.

Согласно опросу, проведенному институтом общественного мнения YouGov в конце июля, 36% респондентов положительно оценили действия Макрона в качестве президента Франции, 49% — отрицательно.